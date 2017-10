Florent Manaudou au garde à vous, décoré avec une bombe des JO

Le 4 octobre s'est déroulée la troisième édition des Trophées des Champions des Armées à l'amphithéâtre Valin sur le site de Balard à Paris. L'occasion pour plusieurs sportifs de haut niveau appartenant à l'Armée d'être décorés et promus. Parmi eux, l'ancien champion de natation devenu handballeur professionnel Florent Manaudou. En 2009, celui qui tourne actuellement un épisode de Section de recherches pour TF1 a rejoint l'Armée de terre, il a été affecté au 68e régiment d'artillerie d'Afrique avec une distinction de 1re classe. En 2014, il a été promu au grade de sergent, en lien avec le Centre national des sports de la défense et à présent caporal. Le petit frère de Laure Manaudou, en tenue réglementaire pour la grande occasion, a été décoré par Laura Flessel-Colovic, ancienne championne d'escrime devenue Ministre des sports.

Durant la soirée, une athlète qui avait attiré les regards lors des derniers Jeux olympiques de Rio a également posé fièrement en uniforme, Élodie Clouvel, brigadière-chef de la gendarmerie nationale et spécialiste du pentathlon moderne.