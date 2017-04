Florent Manaudou in love : Week-end romantique avec sa bombe Ambre

Plus le temps passe et plus Ambre Baker en passe de moins en moins à Tahiti ; Florent Manaudou n'y est certainement pas pour rien. En couple depuis plusieurs mois, l'ancien champion de natation reconverti en handballeur professionnel et sa petite bombe originaire de la Polynésie ne se quittent plus. Et ils ne cachent pas leur amour. Si le petit frère de Laure Manaudou a précédemment vécu une longue relation, il ne s'était jamais autant affiché avec sa moitié.

Comme Sylvie Tellier, irréprochable en bikini, Florent Manaudou et sa belle Ambre ont profité de l'ambiance estivale qui règne sur le pourtour méditerranéen pour s'offrir une virée en mer. L'un comme l'autre ont posté des photos de leur sortie en bateau du côté des îles du Frioul sur leurs pages Instagram. En pull Kenzo et tout petit short en jean dévoilant ses magnifiques jambes, Ambre affiche des sourires qui en disent long sur son bonheur d'être auprès de Florent.

La veille, Ambre avait, comme elle le fait régulièrement, déclaré sa flamme à l'ex-roi des bassins de 26 ans, l'appelant son "amour" en même temps qu'elle l'enlaçait tendrement...