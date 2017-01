Florent Mothe : En couple et prêt à devenir papa...

Si, lorsqu'il était petit, il était plutôt rondouillard et avait du mal à séduire, force est de constater qu'avec les années Florent Mothe a gagné en sex-appeal ! Le chanteur, qui a fait succomber plus d'un coeur grâce à son récent passage dans Danse avec les stars 7, est aujourd'hui un homme amoureux...

A 35 ans, Florent Mothe a retrouvé l'amour. Marqué par une belle histoire qui s'est malheureusement terminée, le chanteur n'a jamais baissé les bras, jusqu'à rencontrer celle qui partage aujourd'hui sa vie et dont il tait l'identité. Son couple aurait d'ailleurs pu être mis en péril puisque lors de sa participation à Danse avec les stars 7, les rumeurs d'une liaison avec sa partenaire Candice Pascal étaient récurrentes. "Il n'y a rien eu. En fait, ça dérape quand on est prêt à ça. Candice est en couple de son côté, moi du mien. (...) A partir du moment où l'on est heureux dans son propre couple, ça ne va pas plus loin", a-t-il confié à Ciné Télé Revue.

Florent Mothe est tellement amoureux qu'il se sent même prêt à devenir papa. "Oui, j'aimerais beaucoup. J'ai 35 ans. Plein de mes amis le sont déjà. C'est quelque chose dont j'ai toujours eu envie mais qui me faisait un petit peu peur", confesse-t-il. Mais, pour le moment, son "bébé" c'est surtout son nouveau disque Danser sous la pluie !

Thomas Montet