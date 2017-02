Florent Mothe en couple : Parler de sa chérie ? "Je n'ai pas envie"

Il n'a pas toujours été le beau gosse ténébreux qui a séduit les spectateurs dans les comédies musicales Mozart, l'opéra rock et La Légende du Roi Arthur et les téléspectateurs dans la saison 7 de Danse avec les Stars sur TF1. Avant de devenir le bel Apollon qui charme aujourd'hui, Florent Mothe était plutôt rondouillard. Parfois malheureux en amour, le chanteur à succès de 35 ans n'a jamais fermé la porte au bonheur à deux. À présent en couple, le charmant brun n'est toujours pas décidé à dévoiler l'identité de celle qui partage sa vie.

Toujours en promotion de son dernier album Danser sous la pluie sorti en décembre 2016, Florent Mothe ne fuit pas les questions indiscrètes, mais n'y répond pas vraiment non plus, préférant garder son jardin secret. Comme pour son interview à Voici cette semaine. "Je n'ai pas de problème avec ça, ce n'est juste pas le moment. Le jour où j'aurais envie d'en parler, j'en parlerai. Je ne m'en cache pas, mais je n'ai pas envie de me montrer non plus", se défend le chanteur.

Et si l'on aurait pu croire que sa participation à DALS aurait impliqué une plus grande sollicitation féminine, il n'en est rien. "Être mieux dans mon corps m'a effectivement permis de faire DALS, mais il n'y a pas eu de changement drastique dans le regard des filles", avoue Florent Mothe. Tant mieux pour sa chérie !

Lors de l'émission, Florent Mothe a fait une belle rencontre : Candice Pascal, sa sublime partenaire. Malgré une très belle complicité, leur collaboration n'a pourtant pas toujours été calme, ponctuée parfois d'accrochages. "Oui, avec Candice Pascal, on s'est engueulés. Mais quand tu bosses huit heures par jour et qu'elle continue de te dire que ce n'est pas bien... Il y a un moment où je l'ai envoyée bouler, ouais !", n'a-t-il pas peur de confesser à Voici.

Quant à Caroline Receveur que certains n'ont pas peur de qualifier "d'odieuse", Florent Mothe répond sans hésitation : "Pas du tout !" Le chanteur l'explicite avec une anecdote : "Artus avait fait une soirée pendaison de crémaillère, elle avait débarqué avec ses copines et c'était super sympa."

