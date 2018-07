Florent Pagny a réalisé le rêve de sa mère : "Elle n'en revenait pas"

Florent Pagny poursuit son anecdote : "Et puis d'un seul coup, je me suis mis à chanter avec lui. Il y a eu comme une espèce de déclic, c'est-à-dire que jusqu'à présent je la chantais, j'accompagnais son truc, mais là d'un seul coup, je me suis désinhibé. Et c'est sorti, j'ai projeté, la voix est sortie comme ça..." Le petit Florent, alors âgé de 10 ans, comprend illico qu'il tient un truc : "Même moi, ça m'a surpris. Et je me suis amusé à voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Et ça marchait, terrible, quoi. En fait je braillais tellement que je n'ai pas entendu ma mère rentrer. Alors il faut savoir aussi que ma mère chante super bien et qu'elle aurait rêvé faire une carrière de chanteuse, donc elle était un peu frustrée là-dessus. Et à chaque enfant qu'elle avait, elle se disait : 'J'espère qu'un jour y en a un qui le fera à ma place.' Imaginez (Rires). Et je la revois rentrer dans la chambre et me regarder et dire : 'C'est toi qui chantes comme ça ?' Elle avait plus de voix tellement elle était épatée de ce qu'elle venait d'entendre. Et voilà, c'était le début de ma carrière. J'avais 10 ans."

Le futur interprète de Ma liberté de pensée est tellement sûr de lui que lorsqu'il voit des stars comme Johnny Hallyday chanter à la télévision, il ne se dit pas qu'il aimerait être comme lui plus tard, mais qu'il aimerait chanter comme lui, nuance. "Dans ma tête, j'étais déjà chanteur", explique Pagny. Et pour le coup, c'est bel et bien arrivé. Johnny Hallyday et Florent Pagny ont chanté plusieurs fois ensemble dès les années 1990. Leur dernier duo date de 2013, sur le tube 20 ans interprété à l'occasion du 70e anniversaire de Johnny à Bercy.