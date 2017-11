Florent Pagny agacé : "Je vais faire mes adieux à la promo, à la télé..."

Déjà écoulé à 120 000 exemplaires, le dernier disque de Florent Pagny intitulé Le Présent d'abord, risque de voir ses ventes s'envoler à l'approche de Noël. Le chanteur, toujours en promo, a fait une halte sur le plateau de C à vous, le 28 novembre. L'occasion de revenir, une nouvelle fois, sur la polémique autour de ses impôts et sur son déménagement au Portugal.

Sur le plateau de l'émission, il a réagi au reportage que lui avait consacré Sept à huit quelques jours plus tôt sur TF1, au cours duquel, discutant avec le journaliste de son exil fiscal (révélé par Le Parisien), il avait lâché la phrase de trop : "Ils n'ont qu'à gagner beaucoup d'argent... et après, on verra comment il se comporteront..."

Dans C à vous, Florent Pagny s'est dit exaspéré. "Le journaliste de Sept à huit, il m'appelle pour me dire qu'il veut accompagner la tournée et parler de la sortie de l'album. Mais pas du tout ! En fait, il vient avec plein d'idées derrière la tête et tout son sujet est axé sur la thune. Et tu fais : 'Je t'avais repéré. J'avais vu que tu étais un traître aussi' mais bon...", a-t-il lâché.

Le chanteur, qui défend son disque en tournée, se dit prêt à laisser tomber la promo à l'avenir. "On me parle des réseaux sociaux. Je ne les regarde même pas ! Je m'en fous, moi ! (...) Les artistes aiment bien faire leurs adieux. Moi, je ne vais pas faire mes adieux. Je vais faire mes adieux à la promo, à la télé, aux interviews, aux journalistes. Ça va être parfait ! Je vais juste continuer à chanter, à faire des spectacles. Et tout ce qu'il y a à côté, je n'irai plus parce qu'à la fin, moi, je ne peux pas m'empêcher de parler", a-t-il ajouté.

