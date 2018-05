Florent Pagny élimine Hobbs par "galanterie" : Sa réponse à la polémique !

Florent Pagny s'est attiré les foudres des internautes à l'issue de l'émission The Voice 7 (TF1) du 28 avril 2018. Le coach a préféré garder Yasmine au profit de Hobbs, grand favori du public. Sa raison ? La "galanterie". Une raison qui a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux.

De passage dans Quotidien (TMC), mercredi 2 mai 2018, le collègue de Pascal Obispo, Zazie et Mika a donc été interrogé sur le sujet par Yann Barthès. L'occasion pour le chanteur de 56 ans de se justifier. Mais il n'est pas certain que ses déclarations éteignent la polémique : "Je l'ai expliqué en galanterie. Il n'est pas choisi dès la première fois, il n'est pas choisi non plus à la deuxième fois. À un certain moment, Yasmine avait été choisie une fois... Les deux sont de super chanteurs donc à un moment qu'est-ce qui peut me permettre de choisir plus l'un que l'autre ? C'était injustifiable pour moi, je ne trouvais pas les arguments. Donc j'ai tiré en touche et voilà, j'ai misé sur la galanterie."

Yann Barthès lui a ensuite demandé s'il regrettait sa décision. "Oh de toute façon, il faut se dire que dès que le deuxième samedi est passé, et que c'est le même candidat qui est choisi, en général il va en finale", a alors répondu Florent Pagny.

Pour rappel, c'est le 12 mai prochain que se déroulera la finale de The Voice 7. A cette occasion, Maître Gims et Mylène Farmer ont été invités sur le plateau.