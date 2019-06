Florent Pagny et Azucena : Rare photo de leurs enfants Inca et Aël

En novembre 2017, Florent Pagny s'était confié sur ses enfants au magazine Nous deux, dans le cadre de la promotion de son opus Le Présent d'abord. Le chanteur, qui partage sa vie entre la France, le Portugal et la Patagonie, disait alors combien il était fier d'eux. C'était l'occasion d'apprendre qu'Aël a étudié la photo et l'art à New York et que son fils Inca a appris la mécanique à Orlando.

"Ils sont grands et je les trouve assez bien armés pour la vie, même si Aël, ma fille de 18 ans, me semble davantage prête à se défendre qu'Inca, son frère de 21 ans, qui, lui, est presque trop gentil", expliquait Florent Pagny. Il a également précisé que ses enfants voyageaient depuis l'enfance et parlaient couramment trois langues sans accent.

Plus récemment, c'est de sa femme dont il a parlé. Invité dans 20h30 le dimanche, le 9 juin 2019, l'artiste a expliqué à Laurent Delahousse qu'il avait rencontré Azucena dans les années 1990, lors d'une période sombre de sa vie. "Nous, on est un couple karmique. Notre destin était de se rencontrer et de s'accompagner pour justement revenir de là où j'étais, du trou, et me dépasser", s'était-il remémoré.