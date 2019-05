Florent Pagny et les impôts : Confidence détonnante dans Turbo

Le 19 mai, à 11h20 sur M6, le magazine Turbo dévoile un numéro spécial consacré à Florent Pagny. Certains l'ignorent peut-être mais le chanteur est un fou de voitures. Pas avare de confidences, il en a fait une assez croustillante à Dominique Chapatte. Extrait.

Trente ans après leur première rencontre dans Turbo, les deux hommes se sont retrouvés en Argentine, pays où vit l'artiste. Fou de bolides et notamment de mécanique, Florent Pagny ne cache pas avoir collectionné les modèles d'exception. Lors d'une sortie réalisée au musée Juan Manuel Fangio de Balcarce, l'homme de 57 ans a fait savoir qu'il a possédé par le passé une Mercedes 300 SL. et ce n'est pas tout, le chanteur a également eu le plaisir d'acquérir une Ferrari 275 GTB bleue, une Dino (autre modèle de Ferrari), une Porsche 959 et une Bentley S1. Malheureusement, cela fait partie du passé car comme le révèle l'artiste à Dominique Chapatte : "J'ai tout vendu parce que les impôts sont arrivés."

L'histoire est connue, Florent Pagny a eu des déboires avec le fisc et a été condamné en 2005 pour fraude fiscale. La chanson Ma liberté de penser, composée par Pascal Obispo et interprétée par Florent Pagny, évoque cette histoire. "J'aurais pu m'acheter une autre collection de voitures avec cette chanson", déclare l'ex-coach de The Voice avec humour. Le titre s'est classé numéro un des ventes en France pendant six semaines.

Lors du tournage, la star a aussi eu le privilège de prendre le volant d'un modèle très rare de Bugatti, une type 57 TT de 1935.

Retrouvez l'émission spéciale Turbo dédiée à Florent Pagny le 19 mai 2019 à 11h20 sur M6.