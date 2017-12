Florent Pagny prêt à quitter The Voice : "J'ai fait le tour"

Après sept saisons à tenter de s'approprier les meilleurs Talents de The Voice, Florent Pagny tire sa révérence !

En tout cas c'est ce qu'il a laissé entendre au site Télé Star. Le chanteur de 56 ans, coach depuis le début du programme – il a donc travaillé dans l'émission avec Jenifer, Zazie, Mika, Garou, Louis Bertignac, M. Pokora et Pascal Obispo – a déclaré à nos confrères : "Je pense que c'est bon, j'ai fait le tour, je suis content. (...) J'ai d'autres choses à faire aussi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que je vais arrêter The Voice que je vais arrêter d'exister."

L'artiste qui a sorti un nouvel album, Le Présent d'abord, ne serait donc pas présent pour une saison 8, diffusée en 2019. TF1 a donc le temps de lui chercher un successeur (mais qui ?) ou de tenter de lui faire changer d'avis. Pour le moment la première chaîne d'Europe n'a en tout cas pas réagi à ces propos.

Ce n'est pas la première fois que Florent Pagny évoque son départ de The Voice. En septembre dernier, sur le plateau d'On n'est pas couché, lorsque Laurent Ruquier lui a rappelé qu'il avait déjà évoqué l'idée de quitter le programme après son "septennat", Florent Pagny a réagi : "Oui je me suis dit qu'il fallait, à un moment, peut-être mettre une limite. Mais en même temps, moi j'ai fait un album qui s'appelait 'Tout et son contraire', donc je suis capable de changer d'avis ! Ce serait bien quand même que ça s'arrête, mais tant que je m'amuse..."