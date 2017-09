Florent Pagny : "Quand je les ai vus cagoulés et armés, je me suis barré direct"

En janvier 2017, le chanteur Florent Pagny, coach de The Voice, se faisait braquer sa superbe Porsche 911 type 96 alors qu'il roulait du côté de Montfort-L'Amaury (Yvelines) pour rentrer chez lui. Les malfrats, armés, avaient dérobé la voiture, finalement retrouvée quelques jours plus tard en Eure-et-Loir. L'artiste revient sur cette mésaventure...

Interrogé dans les colonnes du journal Le Parisien, Florent Pagny relate le déroulement des faits. "Les mecs avaient un gyrophare. J'ai cru que c'étaient des flics. Quand je les ai vus cagoulés et armés, j'ai tout de suite compris. Je me suis barré direct, alors que la voiture était encore en prise. C'est lié au fait que je sors seul dans la rue, que je conduis, que je ne me protège pas", dit-il. Le chanteur n'a effectivement pas de garde du corps ni de chauffeur et, habitué à la tranquillité de la Patagonie où il réside une grande partie de l'année, il n'est pas assez prudent lorsqu'il est en France...

Florent Pagny, qui revient dans les bacs avec un nouveau disque intitulé Le présent d'abord et a lancé sa tournée, le 55 Tour, à Amiens, avait eu la chance de récupérer son bolide assez rapidement. Des militaires avaient reconnu la Porsche 911 type 96 - fabriquée à une dizaine d'exemplaires seulement - grâce à une photo, à Mézières-en-Drouais, en Eure-et-Loir. Les malfaiteurs avaient peu de chances de réussir à vendre la voiture en France ou de lui faire passer la frontière pour l'écouler ailleurs car elle possède la particularité d'avoir des éléments de freins jaunes, contrairement à ceux des autres voitures, qui sont rouges.

