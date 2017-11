Florent Pagny, rares confidences de sa femme Azucena : "On se complémente"

Florent Pagny était à l'honneur sur TF1, dimanche 26 novembre 2017. Sept à huit life lui consacrait un reportage. L'occasion pour le juré de The Voice de revenir sur son exil fiscal. Le public a également pu apercevoir sa femme Azucena, avec laquelle il file le parfait amour depuis 1993. Et, bien qu'elle préfère rester discrète, sa moitié a accepté de se confier sur leur idylle.

En coulisses de l'un des concerts de Florent Pagny, la maman d'Aël (18 ans) et Inca (21 ans) a expliqué pourquoi, selon elle, ils s'aimaient toujours comme au premier jour : "Quand je l'ai connu, il m'a dit qu'il venait d'arrêter de dormir dans sa voiture. Je suis quelqu'un de très fidèle et lui aussi. On n'a pas besoin d'autre chose, on se complémente assez bien tous les deux. Le secret, ça doit être l'amour."

Azucena l'a connu alors qu'il sortait d'une rupture douloureuse avec Vanessa Paradis et que sa carrière était au point mort. Mais la belle brune l'a soutenu et a toujours été à ses côtés dans les bons, comme dans les mauvais moments.