Florent Pagny : Sa femme Azucena "grogne parfois" et n'est pas "fan" de lui...

Alors qu'il cartonne dans les bacs avec son dernier disque intitulé Le Présent d'abord, Florent Pagny poursuit tranquillement sa promo. Interrogé par le magazine Nous Deux, le chanteur a évoqué plusieurs sujets et, notamment, son couple avec Azucena...

Voilà déjà vingt-cinq ans qu'avec sa femme, il file le parfait amour et, pour Florent Pagny, il n'y a pas de hasard. "J'ai eu la chance de vivre pas mal avant, elle aussi, et tous ces apprentissages nous ont permis de nous trouver et de construire quelque chose de solide. Bien sûr, il peut y avoir des regards qui traînent ailleurs, mais on se rend vite compte que ça ne sert à rien, parce qu'on a tellement mieux chez soi ! Avec les années, la complicité renforce encore la passion. Et puis nous n'avons jamais connu la routine", confie-t-il. Avec Azucena, ils forment ainsi "un couple karmique, une unité", dit-il.

Toutefois, même s'il est fou d'amour pour sa moitié, le coach de The Voice confie que tout n'est pas toujours rose. "Elle grogne parfois, car elle a envie de lever le pied (...) Elle a son caractère, on s'embrouille comme tout le monde, mais on taille la route à deux. C'est ma meilleure conseillère, même si elle n'est pas 'fan' de moi. Elle m'apporte justement le recul nécessaire", précise-t-il.

L'interview intégrale de Florent Pagny est à retrouver dans Nous Deux, en kiosques le 7 novembre 2017.

Thomas Montet