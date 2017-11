Florent Pagny : Ses enfants ? "Je les trouve assez bien armés pour la vie"'

S'il est un citoyen du monde, Florent Pagny n'en reste pas moins un père attentif de ses enfants. Le chanteur, de retour dans les bacs avec le disque Le Présent d'abord, s'est confié sur sa progéniture pour le magazine Nous Deux.

Installé au Portugal, majoritairement pour des raisons fiscales, Florent Pagny reste un grand voyageur. Toujours propriétaire d'une maison en région parisienne et d'une autre en Patagonie, il a revanche rendu sa carte verte après avoir un temps vécu aux États-Unis. C'est d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique que vivent ses enfants, qui font sa fierté. "Ils sont grands et je les trouve assez bien armés pour la vie, même si Aël, ma fille de 18 ans, me semble davantage prête à se défendre qu'Inca, son frère de 21 ans qui, lui, est presque trop gentil", confesse le chanteur.

Les enfants de Florent Pagny, qui est marié depuis 25 ans à Azucena, "voyagent depuis l'enfance, parlent couramment trois langues sans accent" et pour le chanteur, il s'agit d'atouts qui "leur permettront de vivre leur vie". Sa fille étudie la photo et l'art à New York alors que son fils aîné est lui dans la mécanique à Orlando, en Floride. Difficile alors de les voir fréquemment mais nul doute que Florent Pagny et son épouse font tout ce qu'ils peuvent pour les voir le plus possible.

Thomas Montet