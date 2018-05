Florent Peyre en mode Wolverine devant Anouchka Delon, amoureuse, au théâtre

Jeudi 3 mai 2018, le théâtre de l'Oeuvre dans le 9e arrondissement de la capitale, accueillait la 200e représentation de la pièce Tuyauterie, signée Philippe Blasband avec à l'affiche Tania Garbarski et Charlie Dupont. Lors du photocall de l'événement, on a pu voir défiler plusieurs personnalités.

Devant les objectifs des photographes, il fallait compter sur la présence de Natacha Régnier, Agathe Lecaron (qui a récemment fait de touchantes confidences sur la maternité), Marie Gillain, Isabelle Vitari, Doria Tillier ou encore le comédien Julien Dereims et sa compagne Anouchka Delon, Olivier Sitruk, Nicole Croisille et son compagnon... On a aussi pu voir le comédien et humoriste Florent Peyre, de plus en plus méconnaissable - mais toujours sexy - sous une barbe noire très fournie et des cheveux en pétard, lui donnant un air de... Wolverine !

"Tania Garbarski et Charlie Dupont débarquent au Théâtre de l'Œuvre avec Tuyauterie, la comédie à succès belge qui fait l'unanimité ! La plume de Philippe Blasband, scénariste du film Les Émotifs Anonymes, nous offre ici un texte décalé, tendre et hilarant. Après leur triomphe dans "Promenade de santé" de Nicolas Bedos, ce couple à la ville comme à la scène remet le couvert avec une pièce sensuelle qui se joue d'un cliché à la dent dure, universel et éternel : le fantasme du plombier !", relate le site officiel du théâtre.

Le spectacle se joue jusqu'au 30 juin 2018.

Thomas Montet