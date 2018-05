Florian Delavega : Papa comblé, sa nouvelle vie loin du star system

Parce qu'il n'était plus en accord avec lui-même, que la célébrité lui pesait plus qu'elle ne lui permettait de s'épanouir, Florian Delavega a pris la décision radicale de mettre un terme à l'aventure Fréro Delavega. Le duo qu'il formait avec Jérémy Frérot, le fiancé de Laure Manaudou, rencontrait pourtant un franc succès, les disques s'écoulant à des millions d'exemplaires depuis leur participation à la troisième saison de The Voice. "J'ai plein de rêves, construire une famille, mon endroit à moi, (...), là où j'aurai tout construit de mes propres mains", avait-il confié à 50 Minutes Inside lors de l'annonce de leur séparation.

Près d'un an après la fin des Fréro Delavega qui avait été marquée par un concert d'adieu organisé à Bordeaux en juin 2017, Florian Delavega reste très discret. Plus aucune apparition publique, plus un mot. Le jeune chanteur a concrétisé son envie de fonder une famille avec sa compagne, la ravissante chanteuse argentine Natalia Doco. Le couple a accueilli son premier enfant début 2018. Une heureuse nouvelle révélée par la maman, tandis que le papa n'a jamais rien dit sur le sujet.

Active sur les réseaux sociaux, Natalia Doco donne régulièrement des nouvelles de sa petite famille. Leur quotidien est fait de tranquillité, de nature et de musique. Installés dans une maison retirée, plongée en pleine nature, les jeunes parents pratiquent le jardinage. Rien à voir avec l'euphorie de la scène et des concerts.