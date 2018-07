Florian et Gabriel (Pékin Express) en couple ? Confessions sur leur vie privée !

Gaëlle et Élodie ont été contraintes d'abandonner Pékin Express 2018 : La Course infernale qui a été lancée le 12 juillet dernier sur M6. Pour les remplacer, un nouveau binôme d'inconnus a fait sa grande entrée. Florian et Gabriel ont donc intégré le casting du jeu d'aventures présenté par Stéphane Rotenberg et ils ont démarré leur aventure sous les chapeaux de roues. Lors d'une interview pour Purepeople.com, les deux candidats en ont dit plus sur leur vie amoureuse.

Si Gabriel est célibataire, Florian vit une belle histoire d'amour avec sa chérie de longue date. "Je suis en couple depuis onze ans. Ma compagne m'a soutenu depuis le début. On se soutient mutuellement dès qu'on a chacun un projet personnel. Depuis toujours, ça marche comme ça. Elle me lâche jamais quoi qu'il arrive", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Quand j'ai reçu le coup de téléphone qui me disait que je partais, elle était aussi heureuse que moi. J'aurais tellement voulu partager ça avec elle. Si on avait pu le faire ensemble, on l'aurait fait sans hésitation."

La compagne de Florian a tout de même eu quelques craintes. "Forcément, elle avait peur que je tombe avec une fille super sportive. Mais on se connaît, donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Elle était à 100% confiante", a-t-il conclu.

Informations exclusives à ne pas reprendre sans la mention de Purepeople.com et un lien.