Florian et Gabriel (Pékin Express) : Leur relation après l'aventure

Florian et Gabriel ont fait une entrée remarquée dans Pékin Express 2018 : La Course infernale le 19 juillet dernier sur M6. Remplaçants d'Élodie et de Gaëlle, les candidats, qui ne se connaissaient pas avant de démarrer l'aventure, forment déjà un duo incontournable. Lors d'une interview exclusive pour Purepeople.com, les deux jeunes gens se sont confiés sur leur relation. Sont-ils devenus proches ? Réponse !

S'ils ont vivement appréhendé leur rencontre, le nouveau binôme d'inconnus Gabriel (22 ans) et Florian (31 ans) sont devenus aujourd'hui de grands amis. C'était presque une évidence ! "On avait l'impression de se connaître depuis toujours. Cela a tellement bien marché dès le départ. Ça fait plaisir. Une belle amitié est née, a déclaré Florian. On s'appelle régulièrement, on s'écrit. On a même des projets de se revoir dans les Vosges chez moi."

"Notre relation a été platonique. C'est une histoire d'amour qui est restée au stade zéro (Rires). On a vraiment appris à se connaître. On s'est déjà revu plusieurs fois", a ajouté Gabriel. Selon lui, l'aventure Pékin Express n'a eu que des conséquences positives sur leur binôme : "On a partagé quelque chose de très fort ensemble qu'il est très difficile de partager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Forcément, il y a une complicité et un lien qui restera très longtemps."

Gabriel et Florian se sont tellement bien entendus qu'aucune dispute n'a éclaté au sein du binôme lors de la course. "On communiquait beaucoup. Gabriel parlait énormément, ce qui m'a vraiment aidé et mis en confiance. On se motivait avant d'aller se coucher. Et forcément, avec tout ça, cela a bien fonctionné", a avoué Florian avant que son complice ne conclue : "On n'est jamais parti dans une grosse engueulade. Le ton est légèrement monté à deux reprises seulement."

Informations exclusives à ne pas reprendre sans la mention de Purepeople.com et un lien.