Florian (Mariés au premier regard 3) critique le "montage très approximatif"

Lundi 11 février 2019, M6 donnait le coup d'envoi de la saison 3 de Mariés au premier regard. Les téléspectateurs ont notamment fait la connaissance de Florian, un commercial de 37 ans. Nolwenn, une chargée de clientèle dans l'immobilier âgée de 31 ans, et lui étaient compatibles à 83%. Et, en se voyant à la mairie de Grans, ils se sont plu et ont donc décidé de se dire "oui", un mariage diffusé dans le deuxième épisode.

On découvrait également leur soirée avec leurs proches après la cérémonie. Nolwenn a pris le temps de discuter avec Laura, la meilleure amie de son mari, et a émis quelques craintes quant à leur relation. Elle pensait qu'il pouvait y avoir une ambiguïté. Une séquence qui a quelque peu surpris Florian lors de la diffusion. En story Instagram, le beau brun a confié dimanche 24 février que leur conversation avait été "totalement sortie du contexte". "La télé reste la télé... Amusez-vous à regarder le replay, vous entendrez le 'montage' très approximatif", a-t-il précisé.

Florian a ensuite admis avoir été "surpris à certains moments" de "certaines séquences", assurant que ce que l'on voit dans les épisodes ne reflète pas toujours la réalité. "Mais ils ont une histoire à raconter, avec beaucoup d'heures de tournage", a-t-il déclaré pour nuancer ses propos. Le jeune homme n'a par exemple pas apprécié la séquence de leur mariage : "Elle a été faite pour créer le suspense. Dans un mariage, c'est l'homme qui répond en premier. Et bien évidemment je lui ai dit que je la trouvais belle." Il regrette aussi que le public n'ait pas vu qu'il s'était présenté à chaque membre de la famille de Nolwenn et que l'ambiance était "ultradétendue" avant l'arrivée de la jeune femme.

Son autre regret ? Que son voyage aux États-Unis avant le mariage n'ait pas été diffusé ou que son côté superficiel ait été accentué.