Florian (Mariés au premier regard 3) en couple ? "Probabilité 100%"

Le tournage de Mariés au premier regard 3 n'a pas été concluant pour Florian. Durant l'expérience, il avait rencontré Nolwenn avec laquelle il était compatible à 83%. S'ils ont eu un coup de coeur à la mairie et se sont donc mariés, le commercial de 37 ans s'est vite montré distant au cours de la lune de miel au Portugal. Une fois de retour en France, la chargée de clientèle dans l'immobilier de 31 ans avait alors pris la décision de divorcer.

Une fois la diffusion de l'émission terminée, en mars 2019, Florian avait évoqué son statut amoureux pour Purepeople : "Je suis célibataire, je n'ai eu personne depuis Nolwenn. Et, par respect pour la diffusion et pour moi-même – dans le sens où je croyais vraiment à cette expérience et où je suis tombé de haut –, j'ai besoin de me reconstruire tranquillement. J'attends la fin de la diffusion pour me reconcentrer sur ma vie sentimentale qui j'espère sera bonne."

Mais sa situation amoureuse a semble-t-il changé depuis. Dimanche 30 juin 2019, Florian a posté une photo sur laquelle on le découvre de dos, avec une jeune femme blonde, assise à ses côtés sur une balançoire et lui touchant la jambe. "Comme un dimanche d'été #love #friends #family #leucate #faimdeloup #louve #dj #probabilite100% #burrata #ginette #beautifulmoment #sunnyday #lavenirestunlongpasse", a-t-il légendé sa publication.

Très vite, ses abonnés se sont demandé qui elle était. On ne voit pas son visage, impossible donc de connaître son identité. Cela n'a pas empêché les internautes de le féliciter pour cette bonne nouvelle.