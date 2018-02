Florian (Mariés au premier regard) en couple avec une accro à la chirurgie !

Début janvier, Charlène et Florian, couple adoré des téléspectateurs de la deuxième saison de Mariés au premier regard, ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. Une séparation qui a beaucoup fait parler lorsque le beau brun a ensuite fait savoir qu'il participait au tournage de la télé-réalité les Anges 10 (NRJ12), certains faisant un lien entre ce nouveau projet et la rupture. Pour ne rien arranger, voilà qu'aujourd'hui le site Public annonce qu'il a (encore et déjà) remplacé Charlène...

Mi-janvier, des rumeurs le disaient en couple avec Manon Van, une jolie brune qui a été révélée dans la dernière saison des Marseillais (W9) et s'était fait remarquer pour sa courte idylle avec Paga. Des propos qui avaient fait bondir les admirateurs de Charlène, lesquels s'en étaient pris à Florian, allant jusqu'aux insultes. A présent, et selon une source visiblement plus sûre, le jeune homme originaire du sud de la France aurait succombé au charme d'une jeune femme définie comme accro à la chirurgie, une certaine Sarah qui aurait flirté par le passé avec Vincent Queijo dans Friends Trip 4.

"Ils sont en couple et ça a surpris pas mal de candidats, un peu comme quand Shanna et Adrien se sont mis en couple... On ne s'y attendait pas", a même confié une source proche de la production.

Nul doute que cette révélation va encore faire bondir encore plus les téléspectateurs nostalgiques du couple idéal que semblaient former Charlène et Florian. De son côté, la belle brune réagira-t-elle ? Affaire à suivre...