Florian (Mariés au premier regard) s'excuse envers une ex : "J'ai été lâche"

C'est dans Mariés au premier regard 2 (M6) que Florian a été révélé au grand public. Le beau brun s'était uni avec Charlène devant les caméras. Il n'a donc pas échappé à notre interview Power of love.

Le candidat des Anges 10 (NRJ12) nous a tout d'abord parlé de son premier amour. Une jeune femme avec laquelle il est resté pas moins de dix ans : "C'est avec elle que je me suis construit aussi. Très heureux d'avoir pu partager ces dix ans avec elle." Quand leur histoire s'est terminée, il était donc dévasté.

S'il ne l'a pas précisé, on imagine que c'est avec elle que Florian a vécu sa première fois. Et comme la plupart des gens, elle ne lui a pas laissé un souvenir impérissable : "J'avais 15-16 ans et, comme toutes les premières fois, ce n'est pas la plus belle." Il a également vécu des rupture qui étaient loin d'être belles. Il en est d'ailleurs le fautif puisqu'il a admis avoir déjà rompu avec des femmes par SMS : "Des fois, on est lâches, les hommes, j'avoue. Donc là, j'avoue, je suis désolé. Je m'excuse." Les jeunes femmes concernées apprécieront.

Espérons que son ancienne petite amie Charlène n'en fait pas partie. Ce qu'il retient de leur histoire en tout cas, c'est leur beau mariage dans Mariés au premier regard.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.