Florian (Mariés au premier regard): Sa chérie lynchée, son ex Charlène l'accable

Charlène et Florian s'étaient unis devant les caméras de M6 dans la saison 2 de Mariés au premier regard. après quelques mois d'amour, les tourtereaux s'étaient finalement séparés en janvier dernier. De son côté, le jeune homme a retrouvé l'amour dans les bras de Yamina, rencontrée sur le tournage des Vacances des Anges 3 (NRJ12). Quant à la jolie brune, elle a bel et bien tourné la page...

En commentaires sous son dernier post Instagram, Charlène répond sans langue de bois aux messages de ses fans, nombreux à évoquer sa relation passée avec Florian. Alors qu'un internaute qualifie Yamina de "tchoin [péripatéticienne en français, NDLR] qui sait que montrer son c*l", Charlène n'y va pas de main morte. "On attire ce qu'on est ! On leur souhaite beaucoup de bonheur... et que Dieu garde le regard des pauvres parents", lance-t-elle avant de préciser que son père et sa mère sont "encore très affectés" par la situation. "Mais leur futur gendre leur redonnera le sourire", relativise-t-elle.

Plus encore, Charlène a tenu à préciser qu'elle retirerait finalement du positif de cette histoire avec Florian : "Je le remercie tellement aujourd'hui... Quelle leçon de vie ! Mon âme soeur ne m'abandonnera sous aucun prétexte et je saurai le choisir." Enfin, la jolie brunette a révélé avoir été contactée par la production des Anges dans le but de faire une arrivée dans le programme afin de retrouver son ex-mari. "J'ai changé de numéro exprès pour être tranquille, j'ai été contactée, j'ai simplement refusé", confie-t-elle. Après s'être terrée dans le silence, la belle Charlène a enfin balancé le fond de sa pensée.