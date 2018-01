Florian (Mariés au premier regard), sa rupture avec Charlène : Il réagit

Une information confirmée dans la foulée par le principal intéressé. Toujours sur Instagram, Florian a à son tour annoncé la nouvelle à ses followers. "C'est avec regret que je vous annonce notre rupture avec Charlène", lance-t-il. Et de préciser en hashtag : "La rupture est faite", "L'amour s'est envolé."

En commentaires de ce post, les internautes sont nombreux à témoigner leur incompréhension. "Mais que s'est-il passé ? J'ai du mal à y croire...", "Je suis sous le choc je ne m'y attendais tellement pas !! On peut savoir pourquoi ?", "Mais vous avez passé les fêtes ensemble c'est trop bizarre", "Vous étiez fous l'un de l'autre ! C'est du fake ou alors je ne comprends plus rien", peut-on lire.

Une bien triste nouvelle pour les deux candidats de l'émission de M6. Après le tournage, Charlène et Florian semblaient on ne peut plus complices. À la mi-décembre, ils s'étaient offert une escapade romantique à Rome, où ils avaient célébré en amoureux l'anniversaire de la jeune femme.