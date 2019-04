Florian (Mariés au premier regard) séducteur lors du tournage ? Nolwenn balance

Lundi 8 avril 2019, à l'occasion de l'épisode final de Mariés au premier regard 3, Nolwenn était l'invitée du Show de luxe, sur Voltage. La candidate compatible à 83% avec Florian, un commercial de 37 ans, est revenue sur son aventure mitigée et a fait de nouvelles révélations.

Selon la chargée de clientèle dans l'immobilier de 31 ans , Florian a confié que son ancien époux aurait été séducteur avec des femmes, lors d'une sortie en boîte, alors qu'ils étaient mariés : "Pendant l'émission on m'a dit : 'Mais attends, je comprends pas, ton mari est en boîte, il drague les minettes et toi t'y es pas.' Alors, apparemment, il aurait dit : 'Non, mais elle est à la maison.' Voilà, la femme est à la maison pendant que l'homme sort. Mais attention, c'est ce qu'on m'a raconté."

Nolwenn a également assuré que le beau brun avait été insultant lorsqu'elle lui avait annoncé son intention de divorcer : "Quand j'ai demandé le divorce, il m'a insultée, ils ne l'ont pas du tout montré. Je sais qu'il a appelé sa meilleure amie et qu'il m'a traitée de tous les noms." Puis elle a reproché à la production d'avoir préservé Florian en faisant un montage plus flatteur.

De son côté, le candidat s'est plaint à plusieurs reprises de certaines séquences. "C'est une blague ? Beau montage M6 de l'appel manqué ! Et de tous ces jours passés... N'importe quoi ! Je pensais vivre une expérience unique ! J'ai juste fait une télé-réalité pour faire de l'audimat... Bravo, j'ai rien vu venir !", a-t-il notamment écrit le 18 mars dernier.