Florian (Mariés au premier regard) : Son "expérience particulière" avec Emma

Surprise pour les téléspectateurs de M6. Mardi 17 juillet 2018, ils ont eu le plaisir de retrouver Emma et Florian de Mariés au premier regard 2 dans leur petit écran. Tous deux ont en effet participé à Chasseurs d'appart, mais pas dans le but de se trouver un appartement pour tous les deux comme certains le pensaient.

C'est en effet uniquement Emma qui cherchait un petit nid douillet et son ancien mari a souhaité l'aider dans cette quête. "Il a un côté vraiment pragmatique, donc c'est vrai que si j'ai tendance à m'emballer, il va tout de suite me calmer", a confié la divine blonde. Ses critères ? Un appartement ou une maison de 40 m² minimum, une chambre minimum, des WC séparés, une cuisine ouverte ou encore une vue sur la nature. Le tout pour un budget de 165 000 euros maximum. Et il fallait que le bien immobilier soit situé au Cannet, à Juan-les-Pins côté montagne ou à Golfe Juan côté montagne également.

Emma n'a finalement pas trouvé son bonheur, mais son mari Florian était tout de même heureux d'être à ses côtés pour ce grand moment. Il a d'ailleurs justifié sa participation sur Instagram une fois l'émission terminée : "Oui, ce fut une expérience particulière, accompagner son ex-femme dans sa recherche d'appartement... Mais après Mariés au premier regard 2, nous n'étions plus à ça près ! Ce n'était malheureusement pas pour cette fois-ci, mais je souhaite une pleine réussite à Emma dans sa recherche d'appart' ! Un grand merci aux agents : Maria, Hélène et Charles-Henri d'avoir travaillé dur pour nous présenter ces biens, et merci pour votre bonne humeur et votre gentillesse tout au long de cette journée inoubliable ! À très vite pour de nouvelles aventures..."