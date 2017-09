Florian Thauvin célibataire : La star de l'OM a rompu avec Charlotte Pirroni

Florian Thauvin est de retour sur le marché, pas celui des transferts mais celui des célibataires. Alors que l'absence de photos de couple sur la page Instagram du milieu offensif de l'Olympique de Marseille depuis de longs mois – la dernière remonte à novembre 2015 –, laissait présager un break avec sa compagne Charlotte Pirroni, il s'agit en réalité d'une rupture. Citant une source proche de Charlotte Pirroni, Public.fr annonce la séparation du jeune footballeur de 24 ans et de la deuxième dauphine de Miss France 2015 (Camille Cerf) et Miss Côté d'Azur 2014. "Ils se chamaillaient beaucoup ces derniers temps et ça devenait pesant pour l'un comme pour l'autre, ils ont alors préféré prendre des distances et ont fini par rompre", est-il commenté.

Le couple est pourtant resté longtemps très uni, exprimant avec passion son amour sur les réseaux sociaux. On se souvient notamment que la sublime Azuréenne avait publié une belle déclaration à son footballeur préféré à l'occasion de son 23e anniversaire. "Joyeux anniversaire mon ange, que ce nouvel âge t'apporte de la réussite car tu le mérites, je t'aime", avait-elle publié à l'époque. Charlotte Pirroni, qui rejoint l'équipe de Cyril Hanouna et de Touche pas à mon poste selon Télé Star, avait pris l'habitude d'appeler Florian Thauvin "ma vie", ou "mon amour". Le footballeur appelait quant à lui sa Miss "madame" ou "love". Malgré la rupture, ni l'un ni l'autre n'a supprimé les images à deux d'Instagram.

La romance de Florian Thauvin et Charlotte Pirroni aura tenu un peu plus de deux ans.