Florian Thauvin et Charlotte Pirroni : L'amour retrouvé pour les deux ex

En septembre 2017, Florian Thauvin et la ravissante Charlotte Pirroni mettaient fin à leur histoire après un peu plus de deux ans d'amour. "Ils se chamaillaient beaucoup ces derniers temps et ça devenait pesant pour l'un comme pour l'autre, ils ont alors préféré prendre des distances et ont fini par rompre", avait commenté à l'époque une source auprès du magazine Public. Charlotte Pirroni avait préféré faire passer sa carrière avant sa vie de couple, devenant chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) contre l'avis de Florian Thauvin.

Moins d'un an plus tard, le footballeur français de 25 ans actuellement en Russie pour la Coupe du monde et la belle Azuréenne sont à nouveau en couple, ne retour de flamme officialisé en mai dernier. L'attaquant de l'Olympique de Marseille et la deuxième dauphine de Miss France 2015 (Camille Cerf) et Miss Côté d'Azur 2014 ont tous les deux partagé la même photo le 8 mai 2018 sur Instagram, lui la légendant d'un "Wife" ("épouse") avec un coeur, elle avec "Only you" ("que toi") et deux coeurs.