Forever My Girl : Abby Ryder Fortson, fillette d'Ant-Man, fait craquer Alex Roe

À seulement 10 ans, anniversaire qu'elle a fêté en mars dernier, la carrière hollywoodienne de la jeune Abby Ryder Fortson, fille d'un couple d'acteurs (Christie Lynn Smith et John Fortson), semble déjà bien lancée. Alors qu'elle est apparue à nouveau cette année dans Ant-Man et la Guêpe, reprenant le rôle de Cassie – la fille de Paul Rudd et Judy Greer dans laquelle on l'avait découverte trois ans plus tôt –, on la retrouve au coeur d'un imbroglio amoureux dans Forever My Girl, qui paraît en DVD ce 26 septembre 2018.

Pour ce long métrage écrit et réalisé par Bethany Ashton Wolf, l'actrice en herbe incarne Billy, une fillette de 7 ans au milieu des retrouvailles compliquées de sa maman Josie, jouée par Jessica Rothe, et de l'ancien grand amour de celle-ci, Liam (Alex Roe). Huit ans plus tôt, Liam a planté Josie devant l'autel lors de leur mariage et a disparu de la circulation. Devenu entre-temps star de la musique country et de retour – à l'occasion des funérailles d'un ami – pour la première fois depuis son départ brutal, il découvre avec surprise l'existence de Billy et entreprend de recoller les morceaux avec Josie...

Dans les rôles principaux de cette adaptation d'un roman éponyme de Heidi McLaughlin, on reconnaîtra Jessica Rothe, charmante colocataire blonde d'Emma Stone dans La La Land, vue depuis dans un tout autre registre avec Happy Death Day, un film d'horreur sorti pour Halloween 2017 dont une suite est actuellement en préparation. Certains se souviennent peut-être aussi d'elle dans l'éphémère Mary + Jane, série comique sur la marijuana produite entre autres par Snoop Dogg et arrêtée après une saison. Alex Roe, son partenaire dans Forever My Girl, s'est illustré lui aussi dans le genre horrifique, à l'affiche de Rings en 2017, mais aussi dans la science-fiction apocalyptique avec La 5e Vague, au côté de Chloe Grace Moretz. Il est depuis cette année le héros de la série Siren, dans la peau d'un biologiste marin qui aide une mystérieuse sirène, Ryn (Eline Powell).

Forever My Girl, en vente dès ce 26 septembre 2018.