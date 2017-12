Forrest Gump : 5 choses que vous ne savez pas sur le film

En 1994, Robert Zemeckis dévoile le film Forrest Gump. Quelques mois plus tard, ce long métrage avec Tom Hanks, Robin Wright et Gary Sinise remportera six Oscars et engrangera 678 millions de dollars dans le monde ! Ce 25 décembre, TF1 diffuse cette oeuvre marquante du cinéma américain le 25 décembre à 16h, et il y a certainement des choses que vous ne saviez pas à son sujet...

Les débuts de l'enfant-star du Hollywood des années 1990

Haley Joel Osment, qui incarne le fils de Forrest, trouve ici son premier rôle. Quelques années plus tard, il jouera dans Sixième Sens de M. Night Shyamalan (1999). Il avait été repéré par le directeur de casting grâce à une publicité pour Pizza Hut.