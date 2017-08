Fort Boyard : Caroline Ithurbide terrorisée en bikini sexy !

Samedi 12 août, France 2 diffusera un nouveau numéro de Fort Boyard. Vincent Mc Doom, Gil Alma, Caroline Ithurbide, Guillaume Pley, Samuel Étienne et Loup-Denis Elion tenteront de surmonter leurs peurs afin de remporter un maximum d'argent pour l'association Petits Princes, qui a pour but de réaliser les rêves d'enfants et d'adolescents gravement malades.

En attendant la diffusion de ce numéro de l'émission, Purepeople vous propose d'en découvrir un premier extrait. Sur ces images, Caroline Ithurbide s'essaie à l'épreuve du Spa, comme Sylvie Tellier et Cyril Féraud avant elle. Le principe ? Le Père Fouras pose trois questions au candidat qui doit y répondre tout en s'allongeant dans trois bassins différents. Seulement, des animaux de toutes sortes baignent dans ces eaux.

Un véritable cauchemar pour la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8). Et pour cause, la jolie blonde de 38 ans a plongé au beau milieu de crapauds, de souris et de serpents. Affolée, elle a hurlé de terreur avant de finalement prendre sur elle et surmonter ses peurs.

Mais si la compagne de Boris Ehrgott, animateur du Bachelor, a vécu l'enfer, le reste de son équipe a pu semble-t-il passer un agréable moment : en effet, en bikini noir sexy, la jeune femme a dévoilé sous leurs yeux sa silhouette de rêve.

Cet épisode de Fort Boyard sera diffusé samedi 12 août, à partir de 20h55 sur France 2.