Fort Boyard : Christian Quesada "couvert de bleus", Vincent Lagaf' bat un record

Fort Boyard revient dès le 24 juin prochain sur France 2. En attendant la diffusion des épisodes, nos confrères de Télé Loisirs ont recueilli les impressions des personnalités ayant participé au programme, à l'instar de Rebecca Hampton, Vincent Lagaf' ou encore Christian Quesada, qui a participé aux 12 Coups de midi.

Celui qui a été le maître de midi sur TF1 a ainsi révélé ne pas être reparti indemne de son aventure dans Fort Boyard. "Je ne me suis pas du tout préparé physiquement et je suis rentré couvert de bleus, a-t-il révélé. Côté épreuves, comme je ne nage pas, je n'ai rien fait dans l'eau. J'ai aussi le vertige, mais on m'a préservé." Et Christian Quesada ne compte pas s'arrêter là puisque après les 12 Coups de midi puis Fort Boyard, il sera dans Confessions intimes sur NT1 le 6 juillet.

De son côté, Vincent Lagaf' a confié avoir passé "une journée de rêve". "Mon angoisse première était de ne me faire mal. Je suis aussi incapable de manger ce qui ne m'inspire pas et ils l'ont bien compris : ils m'ont envoyé chez Willy Rovelli", a-t-il lancé. Enfin, l'ex-animateur du Bigdil s'est dit "très fier" d'avoir réussi "en un temps record une épreuve très difficile".

Rebecca Hampton a quant à elle participé pour la quatrième fois à Fort Boyard. "J'avais dit qu'après la troisième, j'arrêterais, a-t-elle avoué. Mais vous savez, ce fort est magique..." "La première fois, on est inconscient. Mais, pour y retourner, il faut être un peu taré !", s'est-elle amusée. L'actrice de Plus belle la vie a par la suite avoué avoir le vertige, et être angoissée par les épreuves dans les airs. Et elle n'a pas été épargnée : "Cette année, j'ai fait celle de la chaise bancale. Je ne vous révèle rien, mais j'en rêve encore la nuit..." Ça promet !

Camille Lacourt et Pascal Soetens rejoignent la Cage

Chaque année, Fort Boyard fait peau neuve. Comme l'ont indiqué nos confrères de Télé Poche, pour cette édition 2017, le jeu de France 2 propose six cellules de jeu supplémentaires : Le BoayardSki, Le Zoo, L'Asile, Le Rodéo Dino, Le Spa et Le Boyardodrome. Mais ce n'est pas tout.

En effet, deux nouveaux athlètes rejoignent la Cage de Fort Boyard. Camille Lacourt, ancien champion de natation, et Pascal Soetens, animateur de SOS Ma famille a besoin d'aide sur NRJ12, prennent ainsi place aux côtés de Moundir, Brahim Zaibat et Frédérik Bousquet, déjà présents l'an passé.

Plus encore, le Père Fouras ne sera plus seul face aux candidats, puisqu'il proposera ses fameuses énigmes en compagnie de son neveu campé par Eric Lampaert, acteur révélé dans le programme Mon incroyable fiancé.