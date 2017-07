Fort Boyard en pleine polémique : Thierry Moreau pousse un coup de gueule !

Comme chaque été, Fort Boyard a débarqué sur France 2. Et, cette année, les téléspectateurs ont pu découvrir de nouvelles épreuves, comme celle dite de L'Asile. Sans plus attendre, un collectif qui lutte contre la stigmatisation de la schizophrénie et l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et handicapées psychiques (Unafam) ont annoncé leur intention de porter plainte pour "injures publiques" et "discrimination" contre France 2. Face à la polémique grandissante, Thierry Moreau a signé un édito dans Télé 7 Jours...

L'ex-chroniqueur de TPMP a alors ironisé en proposant de lancer un mouvement "contre les harengs marinés de Willy Rovelli, qui sont dégradants pour la gastronomie du peuple danois qui en raffole". Sur sa lancée, le rédacteur en chef du magazine a pointé du doigt l'épreuve dite de La Momie qui est "infamante pour la culture égyptienne millénaire et ses divinités religieuses embaumées". Et d'évoquer la caricature du Père Fouras qui serait "désobligeante pour les personnes âgées".

Fort Boyard est tout simplement un divertissement

"À ce stade, on peut estimer que le jeu de France 2 est l'une des émissions les plus trash du PAF. Et, surtout, que fait le CSA contre les voyous du Fort ?", a-t-il également lancé. Puis, en conclusion, Thierry Moreau a fini par lâcher : "Tiens, et si on se disait que Fort Boyard est tout simplement un divertissement..."

Pour information, dans l'épreuve de L'Asile, les candidats sont vêtus d'une camisole et doivent se libérer d'une pièce capitonnée. Guillaume Ramain, producteur artistique de l'émission, avait déjà répondu à la polémique sur le sujet. "On ne voulait choquer personne. L'Asile faisait partie d'un univers de fiction comme beaucoup d'autres. Dès la deuxième diffusion, on a pris en compte les critiques", a-t-il confié à nos confrères du Parisien. Plus encore, il avait expliqué ne vouloir stigmatiser personne, et qu'en ce sens deux athlètes handicapés étaient au casting de cette saison. "Depuis 1990, on a reversé 4 millions d'euros à des associations", a-t-il également indiqué. Et de conclure : "Cette polémique va trop loin."