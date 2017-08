Fort Boyard : Enora Malagré "saoulée" par l'épreuve des cylindres...

Nouveau numéro de la 28e saison de Fort Boyard, le jeu de l'été de France 2, samedi 19 août 2017. Olivier Minne accueillait une équipe de choc composée de l'actrice de Plus Belle La Vie Rebecca Hampton, du boxeur Brahim Asloum, du charmant comédien de Clem Agustin Galiana, du spécialiste de la téléréalité Jeremstar, de l'imposant Mokhtar (Touche Pas à Mon Poste) et de son ex-collègue et amie, l'animatrice Enora Malagré. Tous étaient réunis pour la Fondation Claude Pompidou.

Connue pour son caractère bien trempé, Enora Malagré a donné de la voix dans le fort. Motivée pour remporter des épreuves, repoussant ses limites, l'ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste, qui a annoncé son départ en mai dernier, a été choisie pour se soumettre à celle des cylindres. Comme l'a rappelé Olivier Minne, cette épreuve connaît un taux de réussite très bas - 10%. La dernière candidate à l'avoir remportée est la chanteuse Priscilla Betti en 2014.

Dans une interview accordée à Télé Star, Enora Malagré revient sur sa participation à Fort Boyard et son face-à-face avec les cylindres. Si elle avait pu, l'animatrice de 37 ans aurait passé son tour. "Ça m'a saoulée. Je ne voulais pas les faire, mais on n'a pas le choix. Je n'allais pas refuser. Une fois lancée tu restes très concentrée. Sachant que nous étions deux filles, je savais qu'il y avait un risque que ça me tombe dessus. Du coup, j'ai volontairement porté un t-shirt ras du cou", confie-t-elle.

Contre toute attente, la pétillante blonde a failli créer la surprise en décrochant la précieuse clef, qu'elle a effleurée avant de tomber et devoir sortir. "Je suis vénère", a-t-elle lâché juste après son échec, qu'elle a également commenté en simultané sur son compte Twitter. "Bah voilà J ai touche la Clef pour les cylindres .... Et J ai glissé je suis dégoûtée", a-t-elle publié, très fière d'avoir participé à Fort Boyard.