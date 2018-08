Fort Boyard : Joyce Jonathan, lynchée par les internautes, s'explique

Joyce Jonathan vient de vivre une expérience dont elle se souviendra longtemps ! Samedi 25 août 2018, France 2 dévoilait un nouvel épisode de son programme de l'été, Fort Boyard. Cette semaine, l'équipe était composée de Nelson Monfort, Alex Goude, Bruno Guillon, Adeline Blondieau, Grégory Vacher et la chanteuse Joyce Jonathan. Ensemble, ils se battaient pour l'association Pro Anima. Malheureusement, leurs efforts n'auront pas payé et le présentateur Olivier Minne a eu la lourde tâche de leur annoncer leur défaite après avoir échoué à trouver le code pour accéder au trésor.

Une conséquence rarissime dans l'histoire du Fort qui a agacé les internautes. Ces derniers ont rapidement désigné Joyce Jonathan comme leur coupable et l'ont accablée gratuitement sur les réseaux sociaux. La raison ? La jeune chanteuse a échoué dans cinq épreuves et n'a obtenu aucune clef. Par ailleurs, la Toile s'est indignée de son manque d'énergie. "Cruche, pas douée et molle, tout l'inverse du concept de l'émission en fait", pouvait-on lire entre autres sur Twitter.

Très vite, Olivier Minne a volé au secours de l'ex de Thomas Hollande en appelant au respect : "Mes amis je vous rappelle que c'est un jeu. Je sais que l'enjeu est important pour l'association représentée, mais il n'est pas utile de couvrir une candidate d'injures au prétexte qu'elle ne réussit pas les épreuves qu'on lui soumet. Ça peut arriver !"

"Leçon tirée et mille excuses"

Malheureusement, cela n'aura pas suffi à décourager les détracteurs de s'en prendre à Joyce. Finalement, la principale intéressée à tenu à réagir à travers un long message sur Twitter. Elle y explique d'abord qu'elle se trouvait "dans son pire jour" suite à un rendez-vous avec SOS Médecin, juste avant le début du tournage. Cependant, déjà engagée auprès de la production, elle n'a pas pu se rétracter. "Ça n'enlève rien à mon engagement pour la cause animale que soutient Pro Anima et pour toutes les associations que je soutiens depuis des années comme je le peux." se défend-t-elle.

Peinée par l'avalanche d'insultes et de propos malveillants à son encontre, Joyce Jonathan reconnaît malgré tout sa part de responsabilité et s'excuse auprès des fidèles du programme : "Je ne suis pas une grande sportive, une prof de gym ou une athlète, je n'aime pas les émotions extrêmes, mais j'ai voulu tenter le coup. (...) Je présente mes excuses aux fans de Fort Boyard qui ont forcément été déçus, je vous comprends mille fois." Et de terminer non sans ironie : "C'est vrai même le pape en savate aurait mieux fait, mais lui sait qu'il ne faut pas le faire. Leçon tirée et mille excuses."