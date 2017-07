Fort Boyard : La nouvelle épreuve de "L'Asile" fait polémique

Fort Boyard, le cultissime jeu d'aventures de France 2, est dans la tourmente.

Depuis la diffusion de la nouvelle saison le 24 juin 2017, une séquence de l'émission choque de nombreuses personnes. En effet, les producteurs du show ont imaginé une épreuve intitulée "L'Asile" qui, par son principe et sa mise en scène, discriminerait les malades psychiatriques.

Dans celle-ci, les candidats doivent porter une camisole de force avant d'arriver dans une pièce capitonnée et suréclairée où l'on peut voir des tags "Help", "No future", "SOS" mais aussi un matelas à terre, des toilettes et un seau et depuis laquelle on peut entendre des cris anxiogènes... De plus, les aventuriers doivent, après avoir rencontré un certain "Docteur Muraille", se secouer pour faire tomber des boules de leur camisole qu'ils doivent ensuite récupérer avec leur bouche... Bref, beaucoup trop de clichés pour les proches de personnes souffrantes.

Dans ce contexte, nos confrères du Parisien rapportent qu'un collectif de lutte contre la stigmatisation de la schizophrénie et l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et handicapées psychiques (Unafam) ont décidé de réagir en annonçant qu'ils allaient porter plainte pour "injures publiques" et "discrimination" contre France 2. "Ce n'est pas un jeu. Ces images sont blessantes et stigmatisantes. (...) On ridiculise les malades", a par exemple regretté Béatrice Borrel, présidente de l'Unafam.

Face à la polémique qui enfle, Guillaume Ramain, producteur artistique de Fort Boyard, a indiqué à nos confrères : "On ne voulait choquer personne. L'Asile faisait partie d'un univers de fiction comme beaucoup d'autres. Dès la deuxième diffusion, on a pris en compte les critiques. (...) Depuis 1990, on a reversé 4 millions d'euros à des associations. On ne veut stigmatiser personne. Au contraire, on a même fait participer deux athlètes handicapés cette saison. Alors qu'on nous fasse un procès là-dessus, c'est aussi choquant. Cette polémique va trop loin."