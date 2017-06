Fort Boyard : Loana en panique dans la cabine abandonnée, les images dévoilées

Samedi 1er juillet, France 2 diffusera un nouvel épisode de Fort Boyard. Loana, EnjoyPhoenix, Alma, Olivier Dion, Philippe Etchebest et Laurent Maistret tenteront de remporter le maximum d'argent pour l'association Pompiers solidaires. En attendant de découvrir l'émission, nous vous proposons d'en visionner les premières images.

Loana y apparaît dans la cabine téléphonique abandonnée. L'ex-candidate de Loft Story entame alors une conversation avec le Père Fouras. Toujours par téléphone, elle doit tenter de résoudre l'énigme posée par le vieil homme. Seulement, entre-temps, une pluie d'insectes s'abat sur elle. Paniquée, la candidate a fini par quitter la cabine avant que le Père Fouras ne finisse sa phrase...

Si cette épreuve est déjà bien connue des téléspectateurs, d'autres ont fait leur apparition cette saison. En effet, France 2 propose désormais six cellules de jeu supplémentaires : Le BoyardSki, Le Zoo, L'Asile, Le Rodéo Dino, Le Spa et Le Boyardodrome. Plus encore, l'ancien champion de natation Camille Lacourt et l'animateur Pascal Soetens rejoignent Moundir, Brahim Zaibat et Frédérik Bousquet dans la Cage de Fort Boyard.

Retrouvez Fort Boyart ce samedi à 20h55 sur France 2.