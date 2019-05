Fort Boyard, tournage annulé à cause d'une tempête : Les détails inquiétants

Le tournage de la première émission de la nouvelle saison de Fort Boyard a mal commencé. Nos confrères du Parisien révèlent qu'il a dû être annulé à cause des conditions météorologiques désastreuses.

De retour dans la peau du nouveau personnage Hibernatus à l'occasion des 30 ans de l'émission de France 2, l'ex-animateur Patrice Laffont a expliqué qu'une violente tempête a contraint la société de production ALP à annuler le tournage du lancement de la nouvelle édition : "Je veux bien mourir, mais pas comme ça ! On a eu des vents de plus 100 km/h et la mer était très mauvaise avec des vagues de six mètres de haut." Egalement interrogé, l'actuel présentateur Olivier Minne a assuré que c'est la première fois qu'une telle chose arrive depuis son arrivée en 2003 : "On a affronté des tempêtes avec de l'eau qui passe au-dessus des murs, mais depuis mon arrivée en 2003, c'est la première fois qu'on doit changer de programme. Le vent est monté toute la journée et le risque, c'était qu'on ne puisse plus repartir. D'autant plus qu'on finit de tourner dans la nuit, cette année."

Prévenus à temps, les candidats Tony Yoka, Estelle Mossely, Tom Villa, Olivier Dacourt et Marie Portolano ont reporté leur voyage. "Nous étions en alerte météo depuis quelques jours. Alors, nous n'avons pris aucun risque. Mais ils reviendront la semaine prochaine", a déclaré le réalisateur Francis Coté. Le directeur de production Eric Buron a quant à lui confié : "Nous prévoyons toujours des jours de tournage en plus pour des cas comme celui-là."

Des dégâts matériels

Malgré les conditions, une équipe réduite, dont le Père Fouras, s'est rendue au fort pour tourner quelques séquences. Une fois les conditions climatiques extrêmes terminées, la production a pu constater quelques dégâts matériels : "Les volets de protection ont volé en éclats et les vitres avec, notamment dans la cuisine et la salle de repos. On a aussi retrouvé beaucoup d'écume à l'intérieur du fort. Mais heureusement, les cellules n'ont pas été endommagées. Tout comme la passerelle d'accès qui avait été remontée à temps."

Nos confrères précisent que c'est la troisième tempête que subit ALP depuis l'ouverture de Fort Boyard, il y a quelques semaines. Le tournage d'un nouveau numéro a pu débuter ce jeudi 9 mai 2019 dans l'après-midi avec notamment les rappeurs Bigflo et Oli et McFly et Carlito. Afin de ne pas prendre de risques, la prod n'a prévu aucune épreuve aquatique.