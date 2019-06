Fort Boyard : Une nouvelle et (très) jeune championne rejoint l'émission !

Un nouveau personnage débarque dans Fort Boyard cette année ! Les mythiques Père Fouras, Félindra, Passe-Partout, Passe-Muraille ou encore Chef Willy seront accompagnés d'une jeune recrue pour cette édition 2019 du jeu télévisé de France 2.

Comme le révèlent nos confrères de Var Matin, il s'agit de Salomé Marchal, jeune Toulonnaise qui brille notamment par son talent en pole dance. Elle incarnera le temps de cinq épisodes un enfant de l'Armée rouge et aura pour but de défier les candidats dans des épreuves physiques. La jeune fille, âgée de seulement 13 ans, affrontera de nombreuses stars lors d'exercices de la roue ou encore au cours de séances d'abdos. Les gagnants pourront s'emparer du trésor du fort ! "Je vais donner l'impression de faire peur", lance Salomé Marchal.

C'est grâce à son talent en pole dance qu'elle a été repérée par les équipes de Fort Boyard. "La production nous a contactés car ils cherchaient un enfant sportif de haut niveau. On pensait que c'était une blague", raconte Julie Philippon, mère et coach de Salomé, médaillée d'or et qualifiée pour les championnats de France en novembre prochain.

De son côté, la jeune fille vit un véritable rêve : "C'était impensable, je ne réalisais pas trop. Au début, j'étais un peu gênée, j'avais peur de parler. Mais à la fin, j'étais à l'aise, je me prêtais au jeu. Je suis triste que ce soit fini." La production a d'ailleurs tout fait pour mettre à l'aise le duo mère-fille en étant "très prévoyante et accueillante", comme le souligne Julie Philippon. "Pendant une semaine, on était comme dans un cocon, on était vraiment à l'aise avec tout le monde", ajoute-t-elle. Une si belle expérience qu'elle donne envie à Salomé d'être "reprise l'année prochaine".

Rendez-vous ce samedi 29 juin 2019 dès 21h sur France 2 afin de suivre Fort Boyard.