Donner son opinion quand on est une personnalité publique peut s'avérer dangereux. Fran­cesca Anto­niotti peut en témoigner.

Peu de temps après sa participation à la quatrième édition de la Star Academy (TF1) en 2004, la chroniqueuse de 36 ans s'est lancée dans une carrière de journaliste sportive. C'est ainsi que cette passionnée s'est mise à commenter des matchs de football. Et l'une de ses déclarations sur CNews, datant de septembre 2016, a eu du mal à passer auprès de certains téléspectateurs comme elle l'a confié mardi 16 octobre 2017 dans C'est que de la télé (C8).

"C'est bien pour lui, il a marqué la moitié des buts qu'il marquera cette saison, il en marquera au moins huit. Une dizaine, ça sera déjà pas mal", avait déclaré Francesca sur CNews alors qu'Edison Cavani venait de marquer quatre buts lors d'un match du PSG. Les internautes sont donc montés au créneau pour défendre le sportif comme elle l'a expliqué à Julien Courbet dans C'est que de la télé : "J'ai eu des menaces alors que je parlais uniquement de foot­ball. Il faut rappeler que le football est un sport, un jeu. J'avais dit une ânerie (...). À chaque fois que je parle de foot, je reçois des tweets qui vont jusqu'aux menaces de mort. Et ça, c'est terrible ! On est en 2017, je suis une femme, je parle de football, donc je me fais menacer ? C'est très grave."

L'animateur Julien Courbet en a alors profité pour révéler qu'après avoir animé une émission sur les sectes, à l'époque où il travaillait pour TF1, il avait été réveillé en pleine nuit par un coup de téléphone très angoissant. "Tu dors bien ? Profites-en, ça ne durera pas", lui avait-on dit...