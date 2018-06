France 98 VS Fifa 98 : Bixente Lizarazu très ému, en larmes sur la pelouse

L'émotion de Bixente Lizarazu était palpable avant même qu'il ne prenne place dans les vestiaires de l'U Arena de Nanterre, où s'est déroulé le match de légende France 98 vs Fifa 98 le 12 juin 2018. "Il y a quelques rides de plus sur nos visages, des jambes moins rapides qu'avant... mais dans nos coeurs et dans nos têtes, rien n'a changé. Alors ce soir, on jouera pour vous, pour nous et c'est sûrement la dernière fois qu'on sera tous ensemble", avait tweeté l'ancien footballeur français de 48 ans qui officie à présent à la télévision (sur TF1) et à la radio (sur RTL).

Heureux de retrouver son ancien sélectionneur, ses anciens coéquipiers avec qui il a connu la victoire et la gloire, fier de faire vibrer et d'émouvoir des milliers de spectateurs et téléspectateurs (le match était diffusé en direct sur TF1), mais aussi son fils Tximista qui se trouvait dans les gradins de l'U Arena avec les deux grands fils de Zinédine Zidane, Enzo et Luca.

Une fois le match terminé, qui s'est soldé sur le score de 3-2 avec des buts de Thierry Henry, Zinédine Zidane et Vincent Candela, Bixente Lizarazu s'est confié à Denis Brogniart qui coanimait la soirée foot : "C'était trop bon d'être sur le terrain. (...) On se voit si peu sur le terrain que tous ensemble sur le terrain, c'est très rare et moi ils me manquent. Tous ces moments que l'on a passés ensemble sont tellement incroyables qu'on devrait se voir un peu plus souvent."

Une fois cette interview achevée, l'ancien international français a fondu en larmes, une séquence émotion qui a tout particulièrement touché les internautes.