France 98 VS Fifa 98 : Nolwenn Leroy, stylée en rose, face aux joueurs

"On a grossi, on a changé, on est vieux mais on est content de se retrouver." Vingt ans après leur Coupe du Monde remportée à domicile en 1998, Zinédine Zidane et ses anciens coéquipier ont renfilé maillot et crampons pour un match de légende organisé le 12 juin 2018 à l'U Arena de Nanterre qui affichait complet. Les Bleus d'Aimé Jacquet (ancien sélectionneur de l'équipe de France de football) ont affronté l'équipe internationale Fifa 98 d'Arsène Wenger, une soirée passionnante empreinte de nostalgie.

Youri Djorkaeff, à l'origine de cette soirée exceptionnelle, avait promis un show à l'américaine, Nolwenn Leroy y a apporté sa touche personnelle. La chanteuse bretonne de 35 ans – récemment repérée dans les tribunes de Roland-Garros en train d'embrasser son compagnon Arnaud Clément – a interprété a capella La Marseillaise. Quelques heures plus tôt, lors des répétitions, la ravissante brune avait révélé sur Instagram qu'elle accomplirait cet exercice périlleux.