France-Belgique: Rachel, Erika, Charlotte... Les WAGS des Bleus comblées

Mardi 10 juillet, la France entière avait les yeux rivés sur Saint-Petersbourg et la première demi-finale de la Coupe du monde 2018 opposant les Bleus aux Diables rouges de la Belgique. Un match qui a vu nos tricolores l'emporter sur nos voisins belges sur le score de 1 à 0.

Dans les tribunes, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement et notamment les familles des joueurs. En ligne de mire, les WAGS (wives and girlfriends, littéralement "épouses et petites amies" de footballeurs) des stars françaises. Ainsi, on a croisé Rachel Legrain-Trapani, chérie du latéral Benjamin Pavard. L'ex-miss était cette fois-ci présente pour soutenir son amoureux, qui n'a pas manqué de réaliser un match plein et a même failli marquer un très beau but – on se souvient encore de sa volée mémorable contre l'Argentine en huitième de finale.

Sur son chemin, la Miss France 2007 a croisé celui de Charlotte Pirroni, deuxième dauphine de Miss France 2015 et compagne à la ville de Florian Thauvin. Mais la belle Monégasque n'a pas eu l'occasion d'acclamer son amoureux, puisque ce dernier n'a pas joué. Non loin d'elles, on a vu Erika Choperena (compagne d'Antoine Griezmann) avec la famille de son chéri, Jennifer Giroud installée à quelques sièges de là, la belle Camille Tytgat (femme de Raphaël Varane) en train de faire des selfies avec son adorable son fils Ruben, Isabelle Matuidi et son fils Eden, Sarah Mandanda (femme de Steve Mandanda) et son fils Sacha, Maria Salaues la compagne de Paul Pogba ou encore Marine Lloris (femme de Hugo Lloris). D'autres clans, comme ceux de Lucas Hernandez, Stéphane Nzonzi et Presnel Kimpembe, étaient également de la partie.