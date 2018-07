France-Croatie : Duel de style entre Brigitte Macron et Kolinda Grabar-Kitarović

En marge de la finale de la Coupe du monde 2018 qui oppose dimanche 15 juillet 2018 à 17h la France à la Croatie, un premier duel va s'imposer... en tribunes. En effet, attendue aux côtés de son mari Emmanuel Macron (on se souvient encore de sa joie lors du but libérateur contre la Belgique), Brigitte Macron va forcément aimanter les regards. Mais notre Première dame, constamment louée pour son sens de l'élégance et du chic, ne sera pas la seule dans ce petit jeu. En effet, son face-à-face avec Kolinda Grabar-Kitarović, la présidente de la République croate, est très attendue.

Il faut dire que cette Kolinda Grabar-Kitarović fait le buzz en ce moment. Déjà parce qu'il est hélas encore très rare de voir une femme diriger un Etat, mais, en prime, elle est relativement jeune, belle et son pays l'adore ! Tout juste âgée de 50 ans, elle est une figure et un modèle dans son pays. Titulaire d'une maîtrise d'anglais et d'espagnol délivrée par l'Université de Zagreb, détentrice d'une maîtrise en relations internationales de l'académie diplomatique de Vienne, elle a commencé sa carrière politique en 1992 en tant que conseillère au département de la Coopération internationale du Ministère croate de la Science et de la Technologie.

Tour à tour conseillère diplomatique à l'ambassade de Croatie au Canada, Ministre de l'Intégration européenne (c'est elle qui participe grandement à l'intégration du pays à l'Union européenne), ambassadrice aux Etats-Unis et enfin secrétaire adjointe pour la diplomatie publique de l'OTAN, elle est présidente de la Croatie depuis le 18 février 2015. En 2017, Forbes la plaçait parmi les femmes les plus puissantes de la planète...

Elle a également fait la une des tabloïds après son élection. Son physique des plus avantageux lui avait malheureusement joué des tours, ses détracteurs ayant détourné cet atout pour la confondre... avec une actrice porno ou encore avec la femme d'Ice-T. Ainsi, au lendemain de son élection, un tabloïd serbe avait même prétendu avoir des photos d'elle dans des postures peu flatteuses. Sauf qu'il ne s'agissait de la fameuse présidente, loin de là. Pourtant, depuis, Google Images continue de voir circuler des images de femmes blondes en bikini laissant croire au public qu'il s'agit d'elle...