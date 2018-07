France-Croatie : N'Golo Kanté, chouchou du public, est-il célibataire ?

Vous avez peut-être déjà chanté l'air des Champs-Elysées de Joe Dassin revisité à la gloire de N'Golo Kanté. Le discret mais très efficace milieu récupérateur de l'Equipe de France est l'un des favoris du grand public. Sa régularité sur le terrain, son capital sympathie au top, son bon esprit et son sourire ont fait de lui l'une des stars des Bleus pour les supporteurs tricolores. Des t-shirts à son effigie, des chants, des gifs circulent par milliers sur la Toile... N'Golo Kanté est partout, comme sur le terrain.

Mais que sait-on du milieu français évoluant à Chelsea ? Derrière le sportif, qui se cache derrière N'Golo Kanté ? Et la question que beaucoup se posent : est-il en couple ? Contrairement à bon nombre de ses compatriotes, N'Golo est encore un coeur à prendre ! Pas de femme ni de petite amie pour ce joueur très secret qui ne se montre jamais en public ou sur les réseaux. Pour lui, qui a quatre frères et cinq soeurs, seule la famille (et le terrain) compte. "Quand il vient dans le quartier, on n'a pas l'impression de voir un footballeur pro. Il va chercher sa soeur à l'école. Il joue avec les petits", raconte au Parisien un de ses amis de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), où N'Golo a grandi.

Voiture d'occasion

N'Golo Kanté, c'est aussi un gars simple et modeste. Pas le genre à frimer au volant d'un bolide coûtant les yeux de la tête. "Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui aime les voitures et quand j'étais jeune je n'avais pas l'ambition d'avoir une voiture ou quelque chose comme ça", a confié l'intéressé qui, du coup, roule en Mini Cooper S, une petite voiture grand public qu'il n'a même pas achetée neuve. Il n'a pas non plus touché à sa BMW i8s offerte par le président de Leicester City à tous les joueurs pour les récompenser du titre de champion d'Angleterre en 2016.

Le joueur de 27 ans est pourtant riche : 150 000 livres par semaine à Chelsea, soit 7,8 millions de livres ou 9,3 millions d'euros par an. Sa valeur marchande est quant à elle estimée à 60 millions d'euros. "Il est resté très naturel. Il n'a jamais été prétentieux", assure un autre de ses amis de Rueil.