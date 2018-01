France Gall : Avec Johnny Hallyday, sa toute dernière scène...

Un mois après la mort de Johnny Hallyday, c'est France Gall qui nous quitte à 70 ans. Les deux artistes avaient une sympathie particulière l'un pour l'autre. Malade et affaiblie, France, qui n'avait pu se rendre aux obsèques du chanteur à La Madeleine, avait écrit ces quelques lignes publiées sur Facebook : "Je suis infiniment attristée par l'annonce du départ de Johnny. Je salue l'artiste unique, l'ami fidèle. J'ai toujours été touchée par sa gentillesse, son charisme, sa voix irremplaçable et son sourire irrésistible. Je garde en moi cinquante ans de souvenirs et d'amitié et plus particulièrement les instants inoubliables passés avec Johnny et Michel lors de leur rencontre artistique. Aujourd'hui toutes mes tendres pensées se tournent vers Laeticia, David, Laura, Jade et Joy."

Le 15 décembre 1997, cinq ans après la mort de Michel Berger, leur fille Pauline est emportée par la mucoviscidose. La jeune femme n'a que 19 ans. Comment se remettre d'une telle déchirure ? France Gall décide de mettre un terme à sa carrière et de refaire sa vie au Sénégal, pays qui la pleure aujourd'hui comme l'une des siennes. Deux ans et demi après ces adieux, la chanteuse remonte une toute dernière fois sur scène, les 12 et 15 août 2000 sur la scène de l'Olympia à l'invitation de Johnny Hallyday. Comment lui dire non ? Ensemble, le duo interprète Quelque chose de Tennessee, l'une des chansons les plus emblématiques de l'album Rock'n'Roll Attitude que Michel Berger avait composé pour Johnny en 1985, redonnant du souffle à sa carrière. Sur la version studio de Tennessee, ce sont d'ailleurs Michel et France qui assurent les choeurs.

Ces deux duos seront les toutes dernières prestations sur scène de France Gall. Il faudra attendre la comédie musicale Résiste, en 2015 et 2016, pour la revoir sur une scène et, encore, uniquement pour saluer le public.

Sur Instagram, David Hallyday a posté une photo sublime sur laquelle il enlace France Gall. Le fils de Johnny écrit en légende ce très joli mot : "Quelle fin et début d'année difficile !!! Je ne repenserai jamais assez à ces moments passés avec toi France, cette belle rencontre artistique !!! Quelle belle personne tu as été, nos conversations sur la vie en général, sur la musique... Merci ! Mes condoléances à la famille, en vous souhaitant beaucoup de courage et beaucoup d'amour !!!"