France Gall et Johnny Hallyday : Nathalie Baye se souvient de leur amitié...

À la mort de Johnny Hallyday, père de sa fille Laura Smet, Nathalie Baye est restée discrète ne partageant publiquement que ce très court message sur Instagram en légende d'un carré noir : "Mon chagrin est immense." Dimanche 7 janvier 2018, France Gall s'est éteinte et cette disparition rappelle à l'actrice un temps révolu...

Au coeur des années 1980, la rencontre entre Johnny Hallyday et Michel Berger donne lieu à l'album culte Rock'n'roll Attitude (1985), porté par le tube sublime et inusable Quelque chose de Tennessee. Michel Berger et sa compagne France Gall assurent les choeurs tandis que Nathalie Baye lit en introduction du morceau les dernières lignes de la pièce La Chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. Les deux couples étaient proches comme le montre cette magnifique photo postée par Nathalie Baye sur son compte Instagram. Prise durant l'été, lors d'un déjeuner en terrasse, on y voit Johnny et Michel, France et Nathalie, entourés de Laura Smet (toute jeune), mais aussi de Pauline et Raphaël, les enfants de Michel Berger et France Gall. Avec eux, Pierre Lescure qui "pleure comme un môme" depuis dimanche.