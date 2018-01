France Gall : Ses fans se recueillent devant son cercueil...

France Gall sera inhumée samedi 13 janvier 2018 au cimetière Montmartre. La veille, se tiendra une cérémonie civile dans la plus stricte intimité, mais jusqu'à jeudi 18h, France est pour la toute dernière fois à ses admirateurs. Depuis ce mercredi matin, son cercueil est exposé au funérarium du Mont Valérien à Nanterre.

L'AFP raconte que l'artiste de 70 ans repose dans un cercueil en bois vernis entouré de roses blanches et rose pâle dans une toute petite pièce. Derrière le cercueil, un parterre d'hortensias. En fond sonore, les chansons de France Gall comme Ella, elle l'a sont jouées en boucle. Dans le plus grand silence, des admirateurs éplorés attendent pour dire adieu à la chanteuse. "Ils arrivent seuls, en famille ou en petits groupes d'amis, parfois une fleur à la main qu'ils doivent déposer devant le bâtiment avant d'entrer, écrit l'AFP. Le dispositif de sécurité est minimal, les entrées se font dans le plus grand calme. Après quelques secondes d'attente, les fans sont invités à se recueillir."

Un registre de condoléances est à disposition du public. "Repose en paix dans ton paradis blanc aux côtés de Michel et Pauline", écrit l'un de ses admirateurs en pensant à son compagnon Michel Berger et à leur fille, emportée par la mucoviscidose en 1997. C'est d'ailleurs auprès d'eux, dans un caveau familial embelli par un mausolée de verre et un cerisier japonais suspendu, que France reposera pour l'éternité.

Eternels, ces gens-là

Son décès secoue le pays un mois seulement après celui de Johnny Hallyday. Pour une retraitée, présente au Mont Valérien, ce triste enchaînement de disparitions est dur à avaler : "C'était toute notre jeunesse. On les pense éternels, ces gens-là", dit-elle avec dépit à l'AFP. Johnny Hallyday et France Gall s'aimaient beaucoup, passant énormément de temps ensemble quand Michel Berger écrivait l'album Rock'n'Roll Attitude (1985) pour l'idole des jeunes. À l'époque, Johnny était encore avec Nathalie Baye et l'actrice s'est souvenue, en postant une photo de leur petite bande, de ces "tendres années". Après la mort de Pauline en 1997, France Gall a souhaité se taire et mettre fin à sa carrière. Seul Johnny réussira à la refaire monter sur scène une toute dernière fois, en août 2000 à l'Olympia, pour chanter avec lui Quelque chose de Tennessee.