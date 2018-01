France Gall : Son ami Elton John est "très triste d'apprendre sa mort"

En 1980, France Gall vient de publier l'album Paris, France et son tube Il jouait du piano debout. L'année suivante, elle cartonnera de nouveau avec Tout pour la musique qui contient ses classiques Résiste et Diego, libre dans sa tête. Entre ces deux immenses succès, France Gall et Michel Berger s'offrent une récréation avec Elton John. Le couple s'envole pour le Studio Sunset Sound à Los Angeles. Michel et Elton composent Les Aveux, un premier duo. La Face B sera l'entraînant Donner pour donner, composé par Berger et écrit avec l'aide de Bernie Taupin, le mythique parolier d'Elton John. Et c'est ce titre qui fera le succès de ce 45 tours devenu mythique.

France Gall est morte dimanche 7 janvier 2018 d'une infection pulmonaire. La star souffrait d'un cancer du sein depuis deux ans. Son cercueil sera exposé au funérarium du Mont-Valérien, a fait savoir à l'AFP Geneviève Salama, sa chargée de communication. Les obsèques civiles de la chanteuse se tiendront vendredi 12 et son inhumation, samedi 13, au cimetière Montmartre dans la plus stricte intimité. C'est dans ce cimetière parisien que reposent déjà Michel Berger, emporté par une crise cardiaque en 1992, et leur fille Pauline, arrachée à la vie à 19 ans à peine par une mucoviscidose.