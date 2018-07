France Ô supprimée : Babette de Rozières pousse un coup de gueule !

Une menace pesait sur la chaîne dédiée à l'Outre-mer depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. France Ô disparaîtra bel et bien de la TNT d'ici à 2020, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a annoncé la mauvaise nouvelle ce jeudi 19 juillet 2018. La raison ? Les 190 millions d'euros d'économie à faire dans le cadre du plan de réduction des dépenses publiques.

Contactée par Télé Loisirs à ce sujet, la cheffe cuisinière Babette de Rozières, qui apparaît régulièrement sur cette antenne, a vivement réagi : "C'est honteux et n'importe quoi ! Je savais que la chaîne était menacée, mais là, c'est une très grave erreur, a-t-elle déclaré. Je pensais qu'on allait revoir un peu la ligne éditoriale pour sauver la chaîne car il y a eu beaucoup d'incompétents à la tête de France Ô. Mais la supprimer, c'est adresser un signal très négatif à l'ensemble de la population, et pas seulement aux ultramarins. Cette chaîne était le cordon ombilical entre les territoires d'Outre-mer et la métropole. Il n'y a aucune diversité sur les autres chaînes de France Télévisions. Sans France Ô, il n'y aura plus de place pour l'Outre-mer à la télévision."

À la tête de sa propre émission, Les P'tits plats de Babette sur France Ô, elle réfute la raison économique avancée par le gouvernement : "La chaîne Franceinfo coûte plus cher et fait moins d'audience. Les politiques, ça ne les dérangent pas de danser et de porter des colliers de fleurs quand ils se rendent dans les territoires outre-marins. Mais ils ne sont pas capables de maintenir cette chaîne qui proposait une véritable diversité", a-t-elle conclu.

France Ô n'est pas la seule chaîne à se voir écarter de la TNT. En effet, début juin, la ministre de la Culture Françoise Nyssen annonçait la fin de France 4 courant de l'année 2019.